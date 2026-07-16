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16 июля 2026 в 05:05

Шоколад во сне: к богатству, любви или разочарованию?

День шоколада — праздники 11 июля 2026 года в России День шоколада — праздники 11 июля 2026 года в России Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сон о шоколаде почти всегда несет положительный заряд, суля получение прибыли, радость или душевное тепло. Но наиболее точное толкование сновидения зависит от сюжета и пола спящего.

Общие толкования и основные сюжеты

Если вам приснилось, что вы едите шоколад, это символизирует получение удовольствия от жизни или материальную независимость. Сонник Миллера утверждает, что такое лакомство сулит финансовую стабильность и возможность обеспечить семью. Однако если шоколад показался горьким или невкусным, это предупреждение о возможных разочарованиях или проблемах со здоровьем.

Сюжет, в котором вы пьете горячий шоколад, предвещает завершение тяжелого периода и наступление благополучия. Жизнь готовит вам щедрые дары, но для их получения необходимо преодолеть последние препятствия. Обжечься горячим напитком — к встрече с очень энергичным или страстным человеком.

Видеть во сне шоколадные конфеты — знамение выгодного делового партнерства и успеха в делах. Если вам дарят коробку конфет, наяву вы станете объектом чьего-то восхищения или поклонения, но не стоит поддаваться иллюзиям.

Сонник: шоколад Сонник: шоколад Фото: Shutterstock/FOTODOM

Значение сна о шоколаде для мужчин и женщин

Для женщины шоколад во сне часто связан с эмоциональной сферой. Незамужней девушке такой сон сулит знаки внимания со стороны старого знакомого или доверенную сердечную тайну. При этом замужней женщине сновидение указывает на возможное недовольство поведением супруга. Беременным такой сон часто просто указывает на желание полакомиться сладким наяву.

Для мужчины толкование имеет практический оттенок. Шоколад снится к повышению социального статуса, увеличению зарплаты или началу перспективного дела. Юноше такой сон говорит о смене пылкой любви на дружеское расположение, а зрелому мужчине предвещает приятные воспоминания о первой любви. Если мужчина во сне угощает кого-то шоколадом, наяву он проявляет большую нежность в отношениях с партнершей.

Ранее мы выяснили, к чему снится еда.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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