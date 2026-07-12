Приметы 12 июля — Петров день: ждем жару в церковный праздник?

В самый разгар летнего зноя, 12 июля, верующие вспоминают апостолов Петра и Павла. В народном календаре этот великий праздник называют просто — Петров день, или Петровка. На Руси эта дата считалась важнейшим календарным рубежом: полным расцветом лета, началом настоящей жары и стартом рыболовного сезона. Говорили: «Петр-Павел жару прибавил» — дни начинают убывать, но жара только усиливается. На Руси Петров день был одним из самых важных годовых праздников, завершающим купальский цикл и предвещающим начало жатвы.

Общее значение: приметы 12 июля

Этот день связан с солнечной символикой: верили, что солнце «играет» — переливается разными цветами или скачет по небу. Люди собирались на рассвете, чтобы «караулить солнце» — встречать восход у костров, петь песни и водить хороводы. Верили, что это приносит удачу на весь год.

Погодные приметы

К Петрову дню многие птицы, включая соловья, перестают петь. Появляются первые желтые листья: «Придет Петрок — сорвет листок».

Народные приметы 12 июля гласят: если идет дождь, то весь остаток лета будет сырым, а сбор зерна окажется тяжелым. А вот ясный, сухой и жаркий Петров день воспринимался как благословение небес, гарантирующее сытую зиму и отменное качество сена.

Для дома и быта

В Петров день наши предки стремились окунуться в реку или умыться из трех разных ключей — обряд считался залогом крепкого здоровья, бодрости и долгой молодости.

Накануне старались навести в доме порядок, а в сам день наступало время для народных гуляний и застолий: обязательным угощением на столе была рыба, ведь апостол Петр почитался как покровитель рыбаков. А еще красили яйца в желтый цвет, символизировавший солнце, и варили пиво — один из главных напитков этого дня. Крестные родители должны были непременно навестить своих крестников, принести им гостинцы.

При этом строго возбранялось заниматься тяжелым трудом, работать в огороде, а также браться за шитье — считалось, что рукоделие может принести неудачу.

Петров день: традиции и обычаи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для работы и денег

С одной стороны, рыбакам запрещалось устраивать себе выходной — иначе весь год будут возвращаться с пустыми руками. С другой — считалось удачным что-то продать: это сулило успешную торговлю на весь год. Нельзя было брать и давать в долг, отдавать что-либо из дома и продавать имущество.

Для любви и отношений

Знакомство в Петров день предвещало скорую свадьбу и крепкий брак. Ссоры, ругань, сплетни и хвастовство строжайше запрещены. Нельзя было проводить вечер в одиночестве — иначе лето будет грустным.

Качаться на качелях в этот день разрешалось даже взрослым: верили, что смех и радость продлевают жизнь на три года, а грусть укорачивает на столько же.

Приметы 12 июля: что делать?

Используйте этот праздничный день, чтобы отдохнуть от тяжелого физического труда, соберите за одним столом самых близких людей и поблагодарите природу за ее летние дары — тогда любые приметы принесут вам только радость и благополучие.

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