Звание офицера в ВСУ смогут давать бойцам без образования Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без получения военного образования

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высшее военное образование перестанет быть обязательным условием для получения звания офицера в Вооруженных силах Украины. Соответствующий документ с подписью президента Владимира Зеленского опубликован на сайте Верховной рады. Для этого военнослужащему без образования нужно иметь не менее полугода опыта в зоне боевых действий, а также не иметь дисциплинарных взысканий.

В условиях военного положения действующее регулирование приводит к парадоксальной ситуации. Человек, имеющий боевой опыт, но не имеющий высшего образования, не может претендовать на офицерскую должность, — говорится в пояснительной записке документа.

Также новый закон в период военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров в возрасте от 20 до 40 лет. До сих пор предельный возраст составлял 30 лет.