Украинец разработал противочумный костюм, в котором предусмотрена функция курения.
По словам мужчины, в спецодежде находится специальный клапан, куда можно вставить сигарету. При этом изобретатель признался, что дым никуда не отводится,
Ранее NEWS.ru писал, что услуги гадалок и астрологов стали пользоваться повышенным спросом на фоне ситуации с коронавирусом. Людей интересует, когда закончится эпидемия, получится ли сохранить работу, можно ли будет съездить в отпуск.
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