https://static.news.ru/photo/1cb5df9c-70be-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинец разработал противочумный костюм, в котором предусмотрена функция курения.

По словам мужчины, в спецодежде находится специальный клапан, куда можно вставить сигарету. При этом изобретатель признался, что дым никуда не отводится, передаёт Telegram-канал «Новости. Как есть», опубликовавший отрывок видео с интервью.

Ранее NEWS.ru писал, что услуги гадалок и астрологов стали пользоваться повышенным спросом на фоне ситуации с коронавирусом. Людей интересует, когда закончится эпидемия, получится ли сохранить работу, можно ли будет съездить в отпуск.