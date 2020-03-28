https://static.news.ru/photo/d25f6180-70b2-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Услуги гадалок и астрологов стали пользоваться повышенным спросом на фоне ситуации с коронавирусом. Людей интересует, когда закончится эпидемия, получится ли сохранить работу, можно ли будет съездить в отпуск.

При этом расценки на услуги магии совершенно разные. Так, астролог из программы «Давай поженимся!» Василиса Володина берёт за свои услуги 300 тысяч рублей, пишет KP.RU. Эфиры сделали астролога популярной, что и объясняет высокую цену.

За эти деньги Володина уделит два часа своего времени, составит индивидуальный гороскоп и опишет, как решать все проблемы на ближайшие пять лет.

Это расценки для тех, кто желает знать, что будет, немедленно. Если время терпит, то запись, к примеру, на июнь стоит у Володиной 240 тысяч рублей. А личный гороскоп от сотрудника астроцентра телеастролога стоит всего лишь 24 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса приведёт к волне банкротств и появлению новых миллионеров. Об этом заявила астролог Анжела Перл.