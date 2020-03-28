Услуги гадалок и астрологов стали пользоваться повышенным спросом на фоне ситуации с коронавирусом. Людей интересует, когда закончится эпидемия, получится ли сохранить работу, можно ли будет съездить в отпуск.
При этом расценки на услуги магии совершенно разные. Так, астролог из программы «Давай поженимся!» Василиса Володина берёт за свои услуги 300 тысяч рублей,
За эти деньги Володина уделит два часа своего времени, составит индивидуальный гороскоп и опишет, как решать все проблемы на ближайшие пять лет.
Это расценки для тех, кто желает знать, что будет, немедленно. Если время терпит, то запись, к примеру, на июнь стоит у Володиной 240 тысяч рублей. А личный гороскоп от сотрудника астроцентра телеастролога стоит всего лишь 24 тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса приведёт к волне банкротств и появлению новых миллионеров. Об этом заявила астролог Анжела Перл.
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