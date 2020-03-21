Пандемия коронавируса приведёт к волне банкротств и появлению новых миллионеров. Об этом заявила астролог Анжела Перл.
Она отметила, что все астрологи «знали», что 2020 год будет тяжёлым: в нем произойдёт шесть затмений, что на два затмения больше обычного. К тому же часть планет завершали свой цикл.
Перл уверена, что многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса, поскольку она якобы появилась под влиянием сочетания планет, которое называют «аспектом миллионеров».
Кто-то потеряет всё и обанкротится, кто-то обогатится, —
цитируетLenta.ru астролога.
Перл добавила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперёд.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году россияне будут испытывать сложности в наступающем 2020 году Белой Металлической Крысы из-за движения Марса, Венеры и Меркурия.
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