https://static.news.ru/photo/c4b56d1a-6c69-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Астролог Анжела Перл Фото: instagram.com/angelapearlastrology

Пандемия коронавируса приведёт к волне банкротств и появлению новых миллионеров. Об этом заявила астролог Анжела Перл.

Она отметила, что все астрологи «знали», что 2020 год будет тяжёлым: в нем произойдёт шесть затмений, что на два затмения больше обычного. К тому же часть планет завершали свой цикл.

Перл уверена, что многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса, поскольку она якобы появилась под влиянием сочетания планет, которое называют «аспектом миллионеров».

Кто-то потеряет всё и обанкротится, кто-то обогатится, — цитирует Lenta.ru астролога.

Перл добавила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперёд.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году россияне будут испытывать сложности в наступающем 2020 году Белой Металлической Крысы из-за движения Марса, Венеры и Меркурия.