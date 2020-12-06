Зеленский заявил о самом продолжительном перемирии в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4dedc02c-37a9-11eb-9f72-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня идёт 133-й день как было провозглашено прекращение огня на Донбассе. Продолжается самое длительное за время войны перемирие на Донбассе, — цитирует «Газета.Ru» главу государства, выступившего перед военными по случаю Дня Вооружённых сил Украины.

Зеленский подчеркнул, что за время перемирия количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери среди военных и число раненых уменьшились в десять раз.

Ранее глава МИД непризнанной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе находится под угрозой срыва. По её словам, украинские военные активизировали обстрелы территории. Представитель ведомства отметила, что украинские войска ведут обстрел с использованием оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Подтвердить это можно как нарушением прекращения огня, так и калибром орудий. По её информации, за последние два месяца армия Украины выпустила по территории больше 200 мин калибра 120 и 82 миллиметра.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.