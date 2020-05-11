Зеленский сообщил о важности введения кредитных каникул для малого бизнеса

https://static.news.ru/photo/ef5bc590-9384-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на совещании по предотвращению распространения коронавируса. На заседании он сообщил о необходимости предоставления кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы, — цитирует сообщение украинского лидера РИА Новости.

По словам Зеленского, это позволит украинскому бизнесу выдержать тяжёлые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станет залогом сохранения рабочих мест. На данное время на Украине зарегистрировались дополнительно 140 тысяч безработных.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на Украине началось постепенное ослабление ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса.