Зеленский снова постучался в дверь Евросоюза Зеленский потребовал принять решение о членстве Украины в ЕС

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Настало время принять Украину в Евросоюз, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он призвал убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Киевом и ЕС, передает издание «Укринформ».

Давно пришло время убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Настало время для положительного решения о начале переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Наши ценности — безопасность. Наше процветание — это мир на континенте. Все это может быть реализовано для Европы на 100% только вместе с Украиной, — сказал Зеленский.

Ранее бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад своим отказом принять Киев в НАТО и Евросоюз «сдал» ее интересы. Он предположил, что США перестанут передавать Украине деньги уже летом, в результате чего страна встанет перед экономической пропастью.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что украинская армия совершенно не готова к наступлению, она испытывает нехватку личного состава, оружия и боеприпасов. Планы Киева о переходе в контрнаступление он назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.