Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете въезда россиян на Украину

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Владимир Зеленский

Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала более 25 тысяч голосов на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. На сайте главы государства она появилась в мае. Теперь Зеленский вынужден рассмотреть ее.

Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины, — говорится в тексте петиции.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что украинские власти просят страны ЕС не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию, и одобрять въезд в Европу тем, кто критикует действия ВС РФ. Киев призывает европейские страны включить в визовую анкету соответствующий вопрос о спецоперации.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что Россия не собирается вводить визовый режим для граждан Украины в ответ на решение о выходе из соглашения 1997 года, позволяющего россиянам и украинцам совершать безвизовые поездки, хотя и анализирует последствия принятого Киевом решения выдавать визы россиянам. Он также отметил, что в последние годы правила въезда для россиян серьезно ужесточились.