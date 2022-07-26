МИД: Россия не намерена вводить визы для граждан Украины

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что Россия не собирается вводить визовый режим для граждан Украины. Однако, Москва анализирует последствия принятого Киевом решения выдавать визы россиянам, пишет ТАСС.

Согласно решению украинских властей, с 1 июля частично приостанавливается, а с 1 января будущего года и вовсе прекращается действие соглашения от 1997 года, позволяющее россиянам и украинцам совершать безвизовые поездки. И это при том, что в последние годы правила въезда для россиян и без того ужесточились, пояснил дипломат.

В министерстве приступили к анализу ситуации в связи с известным решением Киева <...> с точки зрения его возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину, — сказал Волынкин.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после введения визового режима ни один россиянин не обратился за документом для въезда в соседнюю страну.