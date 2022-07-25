Politico: Украина просит страны ЕС давать визы россиянам, осуждающим СВО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Украинские власти просят страны ЕС не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию, и наоборот, одобрять въезд в Европу тем, кто критикует действия ВС РФ, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью изданию Politico. Киев призывает европейские страны включить в визовую анкету соответствующий вопрос о спецоперации, чтобы понять позицию гражданина.

Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту спецоперацию, — и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают ее, — не должны иметь доступа к свободному миру, — пояснил посол.

25 июля стало известно, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на недавнее заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.