Зеленский признал, что его призывают к переговорам с Москвой

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой. Однако, сообщил в интервью французскому телеканалу LCL украинский лидер, он «не видит» предмета для разговора.

Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров, — сказал он. — Однако я не вижу предмета для разговора. — сказал украинский президент.

Также Зеленский заявил, что не считает полезным разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, эта беседа «не принесет результаты».

Сам Макрон неоднократно заявлял, что сохраняет канал для диалога с Путиным и рассчитывает, в частности, обсудить с с ним вопросы безопасности атомных объектов на Украине. Этим усилиям президент Франции намерен «посвятить ближайшие дни и недели».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов, отметил он.