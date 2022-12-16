Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине Зеленский: конфликт на Украине завершится после отвода войск России к границам 1991 года

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов, отметил он в интервью Economist.

Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов, — подчеркнул украинский лидер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает Владимир Зеленский, приблизят мир на территории его страны, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.