Защитникам памятника Освободителям Риги выдали авиабилеты в Мордор BALTNEWS: защитников памятника Освободителям Риги решили отправить в Мордор

Фото Пресс-служба МГЕР/РИА Новости

Защитникам мемориала Освободителям Риги, собравшимся у рижской Думы на митинг, предложили «полететь» в Мордор первым классом, сообщает BALTNEWS. Однако билеты, которые раздавали защитникам памятника, зарегистрированы не на имена известных хоббитов, а на «ватников». Отмечается, что полиция на это никак не реагирует.

На посадочных талонах тем не менее указано 11 мая, соответственно, вряд ли пассажиры смогут попасть на борт.

В столице Литвы 13 мая проходит митинг против сноса памятника Освободителям Риги. В ходе акции стражи порядка задержали депутата Европарламента Татьяну Жданок, а также ещё двух представителей партии «Русский союз Латвии». Всего у мемориала было возбуждено 23 уголовных дела, в том числе за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений.

12 мая латвийский сейм одобрил снос памятника. Протесты начались сразу после закрытия мемориала. До этого власти Риги распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у монумента. По мнению депутатов, образ и символика местной достопримечательности недвусмысленно связаны с военной спецоперацией России на Украине. До этого законодательный орган поддержал законопроект, который приостанавливает действие двустороннего договора между Ригой и Москвой о мемориальных сооружениях и памятниках. Позже член Совфеда от Крыма Сергей Цеков призвал скорее забрать мемориал в Россию и отметил, что в стране найдётся место для каждого памятника, который захотят снести в Европе.