https://static.news.ru/photo/0f897d2a-2ca7-11ea-a488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Житель Украины оказался в реанимации после запуска фейерверков. ЧП произошло в Житомирской области.

По сведениям МВД соседнего государства, пиротехническое изделие внезапно взорвалось. Мужчина получил тяжёлые травмы. Кроме того, ведомство призвало граждан страны не использовать петарды из-за событий в Донбассе.

Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков, — говорится в сообщении на странице МВД Украины в социальной сети Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что петарда в форме гранаты обнаружена 1 января на детской площадке в Москве. ЧП произошло на севере столицы. Проверка показала, что подозрительный предмет не боевой снаряд, а обычная пиротехника.