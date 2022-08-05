Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать техногенную катастрофу

Фото: РИА Новости

Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре

ВСУ, подвергая обстрелам Запорожскую АЭС, хотят нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские военные пытаются совершить что-то «страшное и непоправимое».

Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, — сказал Рогов.

Ранее представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара сообщил, что украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. По его данным, в результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе.