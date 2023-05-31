Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

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Эммануэль Макрон

Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе, передает РИА новости. Он добавил, что если ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь.

Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию, и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и гарантии безопасности, — сказал Макрон.

По его мнению, успешное украинcкое контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире, и Европе также надо готовить этот мир и надежные гарaнтии для Киева.

Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружения, способные атаковать Россию. Стратегия республики состоит в том, чтобы помочь Украине защищаться, отметил он. Президент Франции добавил, что Париж продолжает помогать Киеву выстоять и организовать контрнаступление, что позволит вернуть все стороны за стол переговоров на условиях, выбранных Украиной.