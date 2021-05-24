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Европа

Захарова сообщила о «вакцинных войнах» ЕС против России

11:31, 25 мая 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Евросоюз ведёт «вакцинные войны» против России. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, именно государства Евросоюза говорили о том, что Россия и Китай ведут некую «вакцинную дипломатию». Однако, по формулировке представителя внешнеполитического ведомства, в Европе утверждали это «не в хорошем, а в не очень хорошем смысле».

Было сказано и про вакцинные войны. С этим утверждением можно было бы согласиться только с оговоркой, ведь вакцинные войны если и ведутся, то против России, — добавила Захарова.

Соответствующие заявления ЕС дипломат назвала «бесконечным потоком лжи». Она отметила, что Европа искусственно формирует политический ажиотаж вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией и темы гуманитарного вакцинирования от COVID-19.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович убеждена, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена в течение месяца.

По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может. Но много стран будут использовать данные организации при принятии решения по одобрении вакцины.

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