ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение месяца

https://static.news.ru/photo/99933f92-bc84-11eb-8111-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович убеждена, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена в течение месяца. Её слова приводит «Москва FM».

Это мой оптимистический прогноз, имея в виду график инспекторов. ВОЗ даёт свою рекомендацию, и после этого сертификата агентства могут покупать, — пояснила представитель организации.

По её словам, национальные регуляторы ориентируются на собственное законодательство, на которое ВОЗ повлиять не может. Но много стран будут использовать данные организации при принятии решения по одобрении вакцины. Вуйнович подчеркнула, что в ближайшее время все процедуры, необходимые для разрешения экстренного использования препарата, будут завершены.

Сейчас есть график инспекторов, который разработан с Российским фондом прямых инвестиций. В течение месяца можно ожидать, — подчеркнула Вуйнович.

Ранее она заявила, что ожидает получение оценки по вакцине «Спутник V» летом. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщали, что совместно с ВОЗ проведут инспекцию препарата с 10 мая по первую неделю июня. После этого должно быть принято решение по одобрению вакцины для экстренного использования.

27 апреля российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первый этап экспертизы «Спутника V» был завершён Европейским агентством по лекарственным средствам.