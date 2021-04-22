ВОЗ и ЕС отправятся инспектировать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e7a2ac52-a395-11eb-8896-96000091f725_660.jpg Фото: ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведут инспекцию производства вакцины «Спутник V» в России. Она пройдёт с 10 мая по первую неделю июня. Об этом представитель ВОЗ сообщил РИА Новости.

В апреле совместная группа EMA/ВОЗ проводит проверки надлежащей клинической практики. Предполагается, что проверки на месте надлежащей производственной практики будут проводиться с 10 мая по первую неделю июня — в даты, согласованные с производителем, — говорится в сообщении.

После завершения инспекции будет принято решение по одобрению вакцины для экстренного использования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всё большее количество людей изъявляют желание вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». Глава государства подчеркнул, что речь идёт не только о гражданах страны, но и о зарубежных партнёрах. Президент подчеркнул, что катализатором популярности стала прививочная кампания.

22 апреля глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране в ближайшее время начнётся применение российской вакцины «Спутник V». По его словам, промежуточные токсикологические исследования вакцины оказались хорошими и исследования препарата продолжаются.

Власти Германии сообщили, что хотят приобрести 30 млн доз российского препарата. Об этом 22 апреля в разговоре с журналистами рассказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер, слова которого приводит телеканал N-TV. Запланированные покупки по 10 млн доз должны будут состояться в июне, июле и августе, но только после одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.