Первый этап экспертизы «Спутника V» EMA в России завершён

https://static.news.ru/photo/f6248d7c-a741-11eb-9214-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первый этап экспертизы «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств в России завершён. Об этом он рассказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

У нас завершился первый этап, — отметил министр.

По его словам, власти ждут соответствующих отчётов, после чего начнутся инспекции на производственных площадках.

Ранее стало известно, что пять субъектов РФ близки к победе над коронавирусом. В настоящий момент медицинская помощь оказывается 310 тысячам пациентов, у которых диагностирован коронавирус или есть подозрение на инфекцию.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Массовая вакцинация в стране идёт с 18 января.

По информации зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 11,9 млн граждан страны, а обе прививки сделаны 7,5 млн россиянам.