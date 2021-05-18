ВОЗ летом даст оценку «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/1d4b06a4-b89c-11eb-91b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ожидает, что организация даст оценку вакцине «Спутник V» летом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В течение лета мы этого ожидаем, — отметила Вуйнович.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) и ВОЗ проведут инспекцию «Спутника V» в России с 10 мая по первую неделю июня. После этого будет принято решение по одобрению вакцины для экстренного использования.

27 апреля российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первый этап экспертизы «Спутника V» был завершён Европейским агентством по лекарственным средствам. По его словам, власти ждут соответствующих отчётов, после чего начнутся инспекции на производственных площадках.

Президент России Владимир Путин заявил, что всё большее количество людей изъявляет желание вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». При этом речь идёт не только о гражданах страны, но и о зарубежных партнёрах.