«За ними стоит Запад»: сербский политолог о протестах в Белграде Сербский политолог Станоевич объяснил протесты в Белграде давлением со стороны Запада

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Протесты в Белграде последние несколько недель происходят из-за давления со стороны Запада и США, объяснил глава всесербского движения патриотов отечества и диаспоры РОД Драган Станоевич. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что обычные жители Сербии прекрасно это понимают и навряд ли поведутся на провокации. Политолог уточнил, что местное население поддерживает президента страны Александра Вучича и понимает, что за всеми беспорядками стоит Запад.

В Белграде уже несколько недель идут крупные протесты. Обычные жители Сербии знают, что за ними стоит Запад. США оказывают давление на все страны, которые не за них, но и не против России. Вводят санкции, шантажируют, мешают всякими способами, — подчеркнул Станоевич.

По его словам, президент Республики Сербской Милорад Додик также вызвал недовольство Запада во время своей поездки в Москву, в ходе которой он назвал президента России Владимира Путина своим другом. Политолог пояснил, что при этом Додик не делает ничего плохо, а всего лишь поддерживает Россию и защищает интересы своего народа.

Додик ведет самостоятельную политику на Балканах, поэтому на него оказывается очень серьезное давление. Хотя ничего плохого он не делает. Только лишь поддерживает Россию и защищает интересы своего народа, — заключил Станоевич.

Путин ранее поблагодарил Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По словам российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Встреча двух лидеров состоялась в Москве.

До этого Вучич заявил, что представители Запада на каждой встрече с руководством Сербии независимо от обсуждаемой темы требуют ввести санкции в отношении России. По словам сербского лидера, это стало обычным делом.