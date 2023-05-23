Путин выразил благодарность Додику за нейтралитет в конфликте на Украине

Фото: kremlin.ru

Милорад Додик, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Сербской (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По словам российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Встреча двух лидеров состоялась в Москве.

Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению, — сказал Путин.

Президент также отметил, что в республике тысячи школьников проявляют интерес к русской культуре и изучают русский язык. По его словам, этот интерес поддерживается на государственном уровне.

Ранее глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что государство готово платить за российский газ в рублях. По его словам, расчет в национальной валюте является техническим вопросом. Он отметил, что главы двух стран обсудят вопрос совместных экономических планов, в том числе строительство газопровода, запланированное 10 лет назад.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны призывают Белград вступить в НАТО и пугают Москвой, однако угрозу республике представляет именно Североатлантический альянс. Он отметил, что это является причиной, по которой Сербия не может вступить в НАТО.