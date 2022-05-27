Янукович: Украина может быть вынуждена присоединиться к Польше

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Украина может пойти на фактическое слияние с Польшей, потому что у неё не останется ресурсов для защиты собственного суверенитета, предположил бывший президент Украины Виктор Янукович в статье «На грани... Государственность Украины решается сейчас», которую опубликовал в соцсетях его представитель Юрий Кирасир. Янукович отметил, что объединение этих стран станет «итогом реализации европейской мечты, ради которой украинский народ вышел на свой последний майдан».

Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет, — сказал он.

Янукович назвал Зеленского «Порошенко 2.0», отметив, что он стал «националистом поневоле», что было благосклонно воспринято Западом. Действующий президент Украины, по словам политика, забыл о данном обещании «прекратить войну на Востоке», а Минские соглашения подверг обструкции, что и привело страну к трагедии.

Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение, — подчеркнул он.

По словам Януковича, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда Восточная Галичина и западные части Волыни вошли в состав Речи Посполитой.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц подталкивает украинского президента Владимира Зеленского на конфронтацию с Россией, поскольку Германии выгодно, чтобы Украина исчезла как государство. По его мнению, Берлин и Варшава создали негласный «Польско-прусский союз» и надеются в скором времени воспользоваться «плохо лежащими заводами, полями, шахтами, стратегическим пространством и человеческими ресурсами».