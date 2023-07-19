WSJ: украинская система ПВО в Одессе истощилась после ударов по порту

Фото: МО Украины

Системы противовоздушной обороны ВСУ, установленные в Одессе, истощились после удара возмездия со стороны российской армии, заявил корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов. По его словам, ПВО не удалось сбить ни одну из ракет, запущенных ВКС РФ по украинским военным аэродромам.

Украина заявляет, что ей удалось сбить только 14 из 31 российской ракеты, выпущенной за ночь, что свидетельствует об истощении ее средств противовоздушной обороны, — написал Трофимов на своей странице в Twitter.

Вооруженные силы России совершили комбинированную атаку по целям украинской армии в Одессе в ночь на 19 июля. Предполагается, что для этого использовались ракеты Х-22 и «Калибр», а также дроны «Шахид».

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что последние ракетные удары по объектам в городе стали самыми мощными с момента начала специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что погибших в результате обстрелов нет, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам мэра города, в результате ударов также пострадали жилые дома в Пересипском и Киевском районах Одессы.