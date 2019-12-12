В Великобритании 12 декабря проходят досрочные парламентские выборы. Они призваны вывести страну из тупика с Brexit, но могут так ничего и не решить. Преимущество Консервативной партии, ещё неделю назад казавшееся очевидным, ближе к дате голосования начало таять на глазах. Если партия Бориса Джонсона не получит большинства, Brexit может затянуться на неопределённый срок или вовсе сорваться.

Джонсон объявился на избирательном участке утром 12 декабря в компании своей собаки по имени Дилин, присоединившись к британскому флешмобу #СобакиНаИзбирательныхУчастках. В последнее время британцы всё чаще берут своих любимцев с собой голосовать, фотографируют их и выкладывают фото в соцсети. В акции спешат поучаствовать даже те, у кого нет собак. Так, кандидат от либеральных демократов Эд Дэйви выложил в Twitter фотографию своей морской свинки по имени Морковка.

Polls are now open! Use your vote (for @LibDems ) before 10pm tonight



You don’t need your polling card to vote



You can take a postal vote to a polling station



Sadly no #dogsatpollingstations from me, but my family wanted Carrot the Guinea Pig to be involved... #GE2019 pic.twitter.com/RW8vo0Hyw1 — Ed Davey (@EdwardJDavey) December 12, 2019

Движение, возможно, возникло по прозаической причине: избирательные участки открываются в семь утра, голосование проходит в рабочий день, поэтому отдать свой голос для владельцев собак становится удобнее всего как раз во время утреннего выгула питомцев.

Лидер лейбористов Джереми Корбин попытался призвать своих сторонников на избирательные участки другим способом: подбросив им фейковый компромат на себя.

Меня проинформировали, что фотографии личного содержания из моего прошлого были посланы в некоторые СМИ и будут обнародованы сегодня. Вот правда, — написал Корбин в своём Twitter.

Но ссылка на «правду» вела на интернет-ресурс лейбористов для поиска ближайшего избирательного участка. Твит собрал десятки тысяч лайков и репостов. Иронично обыграл Корбин и тот факт, что во время визита на молокозавод накануне выборов его соперник Джонсон спрятался от неожиданного вопроса репортёра в промышленном холодильнике.

Я здесь не для того, чтобы прятаться в холодильнике, — заявил Корбин. — Я пришёл с вестью о надежде.

Избирательные участки в малонаселённых районах зачастую располагаются в самых неожиданных местах, например, в автомобильном магазине, 200-летней ветряной мельнице в Телнетхеме, парикмахерской в Халле и пабе «Белая лошадь» возле Питерсфилда, в Хэмпшире, более известном среди местных жителей как «Безымянный бар» из-за отсутствия вывески.

Here is Boris Johnson's spokesman telling a journalist to fuck off, and then the Prime Minister hides in a fridge to avoid answering questions.



Kick



Them



Out. pic.twitter.com/IdShqI6eKD — Owen Jones (@OwenJones84) December 11, 2019

Голосование продлится до 22:00 по местному времени, а результаты экзитполов появятся примерно через час. Последние опросы свидетельствовали, что консерваторы в день голосования сохранили перед лейбористами преимущество в 10%: данные YouGov предсказывали тори победу с 43% голосов против 33% у левых. Но настоящее значение имеют не проценты голосов, а места в парламенте, в которые они трансформируются. Для большинства в Палате общин консерваторам нужно получить как минимум 326 мест.

Газета The Independent подчёркивает , что результаты прошлых парламентских выборов слишком часто становились сюрпризами для компаний, проводящих опросы. Кроме того, нельзя списывать со счетов статистическую погрешность.

Мы не знаем, в чью пользу большинство опросов ошибутся с результатом, но мы знаем, что если тори завоюют меньше мест, чем ожидалось, нам снова грозит подвешенный парламент, — резюмирует обозреватель The Independent Джон Рентул.

Пожалуй, самым благоприятным исходом для Британии была бы победа консерваторов с Борисом Джонсоном во главе, потому что это разрешило бы вопрос с Brexit. Неопределённость по поводу будущего страны заставляет инвесторов нервничать, а лидер лейбористов Джереми Корбин в случае прихода к власти обещал затянуть этот период. Он собирается согласовать новую сделку с Евросоюзом и вынести её на референдум, предоставив британцам решать: выйти из ЕС на условиях этой сделки или отменить Brexit совсем.

Посыл Джонсона, наоборот, предельно ясен — завершить этот процесс как можно скорее. Премьер-министр заявил, что позаботился о том, чтобы все претенденты на кресла в парламенте от консерваторов поддерживали его сделку с ЕС, поэтому в случае получения большинства они дружно проголосуют за неё. При таком развитии событий Соединённое Королевство может покинуть Евросоюз до официального дедлайна 31 января, но простые британцы изменения заметят не сразу. Ведь страна вступит в переходный период, во время которого старые нормы ЕС продолжат действовать.