Джонсон объявился на избирательном участке утром 12 декабря в компании своей собаки по имени Дилин, присоединившись к британскому флешмобу #СобакиНаИзбирательныхУчастках. В последнее время британцы всё чаще берут своих любимцев с собой голосовать, фотографируют их и выкладывают фото в соцсети. В акции спешат поучаствовать даже те, у кого нет собак. Так, кандидат от либеральных демократов Эд Дэйви выложил в Twitter фотографию своей морской свинки по имени Морковка.

Polls are now open! Use your vote (for @LibDems ) before 10pm tonight



You don’t need your polling card to vote



You can take a postal vote to a polling station



Sadly no #dogsatpollingstations from me, but my family wanted Carrot the Guinea Pig to be involved... #GE2019 pic.twitter.com/RW8vo0Hyw1