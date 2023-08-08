ВСУ вынуждены каждые 24 часа перегонять свои Су-24 на разные аэродромы Bild: ВСУ вынуждены каждые 24 часа перегонять бомбардировщики Су-24 на разные аэродромы

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены каждые 24 часа перегонять с одного аэродрома на другой советские фронтовые бомбардировщики Су-24, модернизированные в носители ракет Storm Shadow и SCALP, сообщает немецкий Bild. По данным издания, такими маневрами украинское командование вводит в заблуждение российскую разведку.

У высокотехнологичного оружия есть слабое место: его приходится запускать самолетами с воздуха, — отмечается в материале.

Издание отмечает, что в распоряжении ВСУ находятся 12 бомбардировщиков Су-24, для перемещения которых используются авиабазы советских времен. Кроме того, места базирования самолетов прикрывают современные западные зенитные системы, включая Patriot и IRIS-T.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел самолеты Су-25, Су-24М, Су-27 и МиГ-29, которые были модернизированы для использования вооружения, предоставленного западными партнерами. В своем Telegram-канале глава государства также отметил, что ВСУ получили от Франции первую партию ракет класса «воздух — поверхность» SCALP.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16. Однако украинские военные смогут использовать их в боевых условиях только через несколько месяцев — после прохождения необходимой подготовки, добавил дипломат.