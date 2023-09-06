ВСУ в спешке перебрасывают резервы войск на Купянское направление Марочко: ВСУ в спешке перебрасывают резервы войск на Купянское направление

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское военное руководство в спешке перебрасывает резервы войск на Купянское направление в зоне СВО с целью недопущения прорыва линии обороны, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, новоприбывших бойцов ВСУ отправляют в населенные пункты Песчаное, Берестовое и Стельмаховка. Бои на данном участке продолжаются.

В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке, — сказал Марочко.

Также украинские военные начали активно устанавливать минные заграждения вблизи населенных пунктов Ковшаровка и Сеньково, отметил военэксперт.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ подводит на Сватовско-Кременской участок фронта новые резервы, преимущественно состоящие из радикально настроенных солдат. По его словам, их распределяют по участкам, где существует угроза прорыва украинских оборонительных рубежей. Кроме того, такие солдаты уже задействованы в штурмовых операциях.