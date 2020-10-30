ВОЗ предрекла ухудшение эпидобстановки в Сербии и по всей Европе

https://static.news.ru/photo/f9bde922-1ad5-11eb-b688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

В ближайшие недели в Сербии и Европе ухудшатся показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мариян Ивануша.

Ожидания таковы, что эпидемиологическая картина будет ухудшаться в предстоящие недели как в Европе, так и в Сербии, — цитирует Иванушу издание Blic.

Инфекция распространяется в закрытых и переполненных местах, на собраниях и работе, особенно в помещениях.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что необходимо соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски, дезинфицировать руки и помещения.

За прошедшие сутки в Сербии был зарегистрирован очередной антирекорд — 1545 больных коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 45 137 человек.

Рекорды по заболеваемости были обновлены на этой неделе в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении, рост показателей был зафиксирован в Северной Македонии, Албании, Черногории и самопровозглашённой республике Косово.

Офис ВОЗ в Белграде считает, что ухудшение обстановки на Балканах и в Европе связано с несоблюдением мер защиты против коронавируса.

Как писал NEWS.ru, духовный лидер православных в Черногории скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 82 года.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее число заболевших COVID-19 в мире достигло 45 018 354 человека. На сегодняшний день жертвами пандемии стали 1 181 027 человек.