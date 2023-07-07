Во Львове сообщили о новых жертвах ракетного удара Мэр Львова сообщил о 10 погибших при ракетном ударе по городу

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Число погибших при ракетном обстреле Львова в ночь на 6 июля увеличилось до 10, сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовой. По его словам, последней погибшей оказалась женщина. Спасатели прекращают разбирать завалы жилого дома во Львове.

Только что нашли 10-е тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-разыскная операция будет завершена, — написал Садовой.

В свою очередь пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram сообщила, что в результате ракетного удара по Львову пострадали 42 человека, из них трое — дети. Сейчас им и другим жителям города оказывается психологическая помощь.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. В оборонном ведомстве заявляли, что в результате все назначенные объекты были поражены, при этом нанесен существенный урон стратегическим резервам противника.

6 июля во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий утверждал, что при обстрелах был поврежден объект критической инфраструктуры.