Во Франции начали отсчет до завершения украинского контрнаступления Politico: украинское контрнаступление завершится к ноябрю

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское контрнаступление завершится в середине осени, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность. По его словам, основной причиной этого станет погода, которая помешает Вооруженным силам страны продолжать активные боевые действия.

Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября, — заявил французский дипломат.

Высокопоставленный чиновник согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Ранее он заявил, что у Украины осталось не более 45 дней. По его словам, погода создаст определенные трудности в маневрировании.

Как добавил военный корреспондент Александр Коц, основной причиной является не столько погода, сколько исчерпание наступательного потенциала Украины. По его словам, ближе к осени ВСУ начнут переходить в режим обороны.

Мнения о том, что украинское контрнаступление завершится осенью, придерживается и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, боеспособность ВСУ снижается с каждым днем из-за колоссальных потерь. Только за лето Украина потеряла около 77 тысяч военных, напомнил он.