Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление по референдуму до конца дня

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти Херсонской области сделают заявление по вопросу референдума до конца дня, заявил в видеообращении в Telegram-канале замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, этого заявления ждут все жители области.

Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту [возможности волеизъявления на территории Херсонской области], — сказал Стремоусов.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании республики субъектом Российской Федерации. Активисты считают, что вхождение в состав России обеспечит безопасность республики и откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни.

В свою очередь глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум по вхождению в состав России в области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона. Он добавил, что в регионе уже все подготовлено для проведения голосования: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России граждане пока боятся, поскольку им грозит физическая расправа.