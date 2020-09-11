Власти ФРГ: у РФ есть все данные для расследования отравления Навального

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что у России есть все необходимые данные для расследования отравления политика Алексея Навального. Таким образом он прокомментировал информацию о подготовке Управлением на транспорте МВД по СФО запроса об участии ФРГ в следственных действиях.
Такое заявление он сделал в ходе брифинга,
Я читал на этот счёт новость ТАСС. У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей. И ещё раз: Россия имеет всё необходимое для проведения расследования, — сказал Зайберт.
Накануне стало известно, что Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовится отправить ФРГ дополнительный запрос с просьбой разрешить принять участие в следственных действиях в Германии по делу Навального.
Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.
Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги уверены, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».
7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. По
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