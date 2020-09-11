Власти ФРГ: у РФ есть все данные для расследования отравления Навального

https://static.news.ru/photo/ddede52e-f426-11ea-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что у России есть все необходимые данные для расследования отравления политика Алексея Навального. Таким образом он прокомментировал информацию о подготовке Управлением на транспорте МВД по СФО запроса об участии ФРГ в следственных действиях.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга, передаёт ТАСС. По его словам, немецкое правительство не получало соответствующего запроса от властей ФРГ.

Я читал на этот счёт новость ТАСС. У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей. И ещё раз: Россия имеет всё необходимое для проведения расследования, — сказал Зайберт.

Накануне стало известно, что Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовится отправить ФРГ дополнительный запрос с просьбой разрешить принять участие в следственных действиях в Германии по делу Навального.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги уверены, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».