Власти Чехии хотят отказаться от режима ЧС из-за коронавируса

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Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике из-за распространения коронавирусной инфекции с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Думаю, мы не будем обращаться с просьбой в нижнюю палату национального парламента о продлении режима, — отметил премьер.

Бабиш сообщил, что в случае ухудшения в республике эпидемиологической ситуации власти смогут оперативно ввести социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом, передаёт CNN Prima News.

В данное время в правительстве обсуждают возможность разрешить жителям республики не носить медицинские маски на открытых пространствах. Обязанность предохранять органы дыхания от коронавируса сохранится только в общественных помещениях.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Чехии планирует ослабить введённые из-за коронавируса ограничения. С 11 мая жителям страны разрешат ездить за границу. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Карел Гавличек. Он отметил, что пересекать границу государства можно будет только на поездах и автобусах.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.