Европейские владельцы нефтяных танкеров наращивают объемы транспортировки российских ресурсов. Они стараются перевезти как можно больше нефти до вступления в силу эмбарго ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что только в мае и июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз. В 2021 году за аналогичный период было 89 заходов.
Беспрецедентный спрос на нефть привел к росту тарифов на её транспортировку в несколько раз. Так, стоимость перевозки на танкере типа «Афрамакс» возросла в среднем до $40 тысяч при том, что в январе она составляла около $10 тысяч.
Никто не может сказать, что случится с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции, однако в конечном итоге это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть всё ещё высок, а судам, вероятно, придётся везти её из более далёких мест, — цитирует издание руководителя одной из греческих профильных компаний.
Он добавил, что раз танкерам предстоит преодолевать большие расстояния, то и зарабатывать их владельцы станут больше.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Запад может ограничить значительную часть экспорта нефти из России в случае, если Москва не согласится установить потолок цен на поставки другим странам. По её словам, Евросоюз, США и Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти.