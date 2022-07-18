Владельцы танкеров в Европе увеличили перевозку нефти из России WSJ: владельцы танкеров в Европе нарастили транспортировку нефти из России до ввода санкций

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Нефтяной танкер

Европейские владельцы нефтяных танкеров наращивают объемы транспортировки российских ресурсов. Они стараются перевезти как можно больше нефти до вступления в силу эмбарго ЕС, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что только в мае и июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз. В 2021 году за аналогичный период было 89 заходов.

Беспрецедентный спрос на нефть привел к росту тарифов на её транспортировку в несколько раз. Так, стоимость перевозки на танкере типа «Афрамакс» возросла в среднем до $40 тысяч при том, что в январе она составляла около $10 тысяч.

Никто не может сказать, что случится с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции, однако в конечном итоге это может иметь положительное воздействие, так как спрос на нефть всё ещё высок, а судам, вероятно, придётся везти её из более далёких мест, — цитирует издание руководителя одной из греческих профильных компаний.

Он добавил, что раз танкерам предстоит преодолевать большие расстояния, то и зарабатывать их владельцы станут больше.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Запад может ограничить значительную часть экспорта нефти из России в случае, если Москва не согласится установить потолок цен на поставки другим странам. По её словам, Евросоюз, США и Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти.