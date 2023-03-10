Великобритания и Франция хотят построить ракеты для защиты от России Politico: Макрон и Сунак поговорят о создании ракет для защиты от России

Фото: parliament.uk

Риши Сунак иЭммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках двустороннего саммита в Париже обсудят возможность создания ракет большой дальности с целью защитить союзников по НАТО от России, сообщает Politico. По данным издания, также лидеры двух стран поговорят о поставках оружия на Украину и обучении морских пехотинцев ВСУ.

Лидеры двух стран обсудят пути укрепления НАТО, договорятся о дальнейшей координации поставок оружия на Украину и обучении украинских морских пехотинцев, рассмотрят текущие и потенциальные будущие совместные оборонные проекты, — говорится в материале Politico.

Перед саммитом Сунак заявил, что в свете исторических событий тесное партнерство между Великобританией и Францией «не просто ценно, оно необходимо».

Ранее власти Италии допустили передачу украинским военным ракет большой дальности в рамках седьмого пакета помощи ВСУ. В правительстве страны заявили, что также Италия планирует отправить на Украину беспилотники. Конечное решение будет принято «после раунда переговоров с западными партнерами».