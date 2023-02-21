Италия хочет поделиться с Украиной дальнобойными ракетами Corriere della Sera: Италия может передать Украине ракеты большой дальности

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Власти Италии допускают передачу украинским военным ракет большой дальности в рамках седьмого пакета помощи ВСУ, сообщил Corriere della Sera источник в правительстве. По его словам, также Италия планирует отправить на Украину беспилотники. Конечное решение будет принято «после раунда переговоров с западными партнерами».

Еще есть место для удовлетворения запроса на вооружение. Украина может рассчитывать на Италию, потому что мы там были и будем там, — подчеркнул собеседник издания.

По словам источника, страны-члены НАТО установили ограничения на поставки некоторых конкретных видов оружия. Он подчеркнул, что эти рамки никогда публично не оговаривались, однако они существуют.

Накануне в ходе своего визита в Киев президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи от США на общую сумму в $500 млн. Он подчеркнул, что США планируют поставить украинским военным боеприпасы, противотанковые системы и радары. По данным журналистов, также новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.