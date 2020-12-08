Великобритания договорилась с Евросоюзом о статусе Северной Ирландии

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Великобритания откажется от спорных положений проекта закона о внутреннем рынке после достижения договорённостей с Евросоюзом по вопросу статуса Северной Ирландии. Об этом заявил глава секретариата правительства Соединённого королевства Майкл Гоув.

Очень рад объявить о достижении принципиального соглашения по всем проблемам в рамках объединённой комиссии Великобритании и ЕС по соглашению о выходе из ЕС, — написал Гоув на своей странице в Twitter.

Delighted to announce agreement in principle on all issues in the UK-EU Withdrawal Agreement Joint Committee. Thank you to @MarosSefcovic and his team for their constructive and pragmatic approach.



I will be updating Parliament tomorrow. https://t.co/xtJ25h6ymu pic.twitter.com/OKYPLxV0jZ — Michael Gove (@michaelgove) December 8, 2020

Проект закона, внесённый ранее в британским парламент, затрагивал вопросы регулирования торговли между четырьмя частями Великобритании по завершении переходного периода, истекающего 31 декабря. Впоследствии документ вызвал споры, так как отдельные нормы противоречили положениям общего соглашения о Brexit, которое было согласовано с Брюсселем в 2019 году.

Принципиальные договорённости достигнуты, в том числе, по следующим вопросам: таможенный контроль и пункты проверки животных, растений и производных продуктов, экспортные декларации, поставка лекарств, поставка охлаждённого мяса и других продуктов в супермаркеты, был также прояснён вопрос о выделении госпомощи в соответствии с пунктами протокола (по Ирландии и Северной Ирландии — NEWS.ru), — приводит РИА Новости выдержку из совместного заявления сторон.

При этом Великобритания исключила статьи закона о внутреннем рынке, противоречащие соглашению о Brexit, и не включит их в законопроект о налогах.

В соответствии с североирландским протоколом, являющемся частью соглашения о выходе Британии из ЕС, Северная Ирландия остаётся в составе таможенной территории Соединённого королевства. В случае подписания британскими властями соглашения о свободной торговле с третьей стороной, товары Северной Ирландии также должны быть включены. При этом Северная Ирландия должна будет придерживаться правил Евросоюза, чтобы товары могил свободы циркулировать в Республику Ирландия. Отменённый законопроект фактически аннулировал обязательства следовать правилам Европейского союза.

Как сообщал NEWS.ru, Франция пригрозила наложить вето на сделку по Brexit. Как заявил министр по европейским делам страны Мишель Барнье, Франция может воспользоваться этим правом, если условия сделки ей покажутся несправедливыми.