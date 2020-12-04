Франция пригрозила наложить вето на сделку по Brexit

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Париж пригрозил наложить вето на сделку по Brexit. Как заявил министр по европейским делам страны Мишель Барнье, Франция может воспользоваться этим правом, если условия сделки ей покажутся несправедливыми.

По мнению участников переговоров, риск срыва сделки существует и это нельзя скрывать, поскольку есть бизнес, граждане, рыбаки, которые должны подготовится к отсутствию соглашения.

То есть 31 декабря больше не будет свободного обращения, а будет свободный взаимный доступ на рынки Великобритании и ЕС, — цитируют «Аргументы недели» слова участников.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года. Пока страна живет в условиях переходного периода.

В настоящее время Лондон и Брюссель пытаются заключить торговое соглашение, в котором будут прописаны условия взаимного экономического сосуществования. Если Париж наложит вето, то они не успеют его заключить к Новому году.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран Евросоюза сообщил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде. Мероприятие было посвящёно обсуждению вопроса доступа рыболовецких судов в территориальные воды Великобритании после завершения переходного периода, предусмотренного соглашением по Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон трёхвековой давности, если стороны не придут к компромиссу.