Вандалы облили краской здание Россотрудничества в Кишиневе

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Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Кишиневе, рассказал ТАСС представитель учреждения. По данным агенства, в этом же здании базируется Российский центр науки и культуры. Полиция уже зафиксировала акт вандализма.

Минувшей ночью неизвестные облили красной краской фасад здания. Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма, — сообщил собеседник.

В прошлом году акту вандализма подверглось российское посольство в Кишиневе. Тогда мужчина сначала нанес на ограждение представительства оскорбительную надпись, после чего стал бросать петарды в здание. На этом он не успокоился. Мужчина влез на забор и попытался проникнуть в посольство. Как отмечали российские дипломаты, инцидент произошел при попустительстве местных властей. По итогам нападения была направлена нота протеста.

Ранее генеральное консульство России в немецком Бонне было атаковано вандалами. Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Представители ведомства осудили произошедшее.

По данным консульства, в результате нападения были запачканы красной краской внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик консульского учреждения.