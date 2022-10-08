Российское посольство направило ноту протеста Молдавии Российское посольство направило ноту протеста Молдавии из-за акций у здания представительства

Фото: moldova.mid.ru

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова

Посольство России в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с агрессивной акцией возле российской дипмиссии, говорится в Telegram-канале посольства РФ. В российском представительстве ожидают, что виновники «враждебной выходки» будут найдены и против них примут меры.

Как утверждает МИД РФ, 7 октября злоумышленники с помощью петард начали «обстреливать» российское дипломатическое представительство и попытались проникнуть в него. На стены здания были нанесены оскорбительные надписи, обошлось без жертв.

Данный инцидент является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. <...>. Молдавской стороне направлена нота протеста, — говорится в сообщении.

Посольство ожидает, что «выходка» получит процессуальную оценку и не повторится.

Ранее российский МИД сообщил об остановке работы культурного центра литовского посольства в Москве из-за «враждебных» действий республики. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от «недружественных» шагов Вильнюса.