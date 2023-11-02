В ВСУ признали превосходство российского ПВО Представитель ВСУ Игнат: Украина не способна выстроить «стену ПВО»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетная система С-400

Украина не может выстроить «стены» из средств ПВО, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РИА Новости. По его словам, западные системы ПВО Iris-T и NASAMS значительно уступают российским аналогам.

Территория Украины — это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определенный радиус действия... Поэтому средств, чтобы полностью стеной сделать эшелонированную оборону, у нас недостаточно, — сказал Игнат.

При этом, как отметил Игнат, Iris-T и NASAMS способны поражать воздушные цели только на удалении до 40 километров в то время, как советский комплекс С-300, по словам Игната, поражает цели за 70 километров.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что Киев намерен разместить средства противовоздушной обороны и западную бронетехнику на границе с Белоруссией. По его словам, в настоящее время в войсках ведется подготовка новых мобильных огневых групп ПВО, которых направят к «северной операционной зоне».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пришел к выводу, что неудачи украинцев на фронте связаны с уровнем технологического развития. По его словам, ход контрнаступления подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы пойти на переговоры с Россией.