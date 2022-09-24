В Венгрии призвали не допустить прямого конфликта России и НАТО Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

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Нельзя допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто. По его мнению, последствия такого конфликта не нужны ни одной из сторон.

Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон, — сказал Сиярто.

Открытое боестолкновение с Соединенными Штатами и странами альянса НАТО не в интересах Кремля, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена должна понимать последствия в случае эскалации конфликта на Украине.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что полноценное столкновение НАТО и России нельзя исключать в будущем, поэтому необходимо готовиться к тому, что такой конфликт произойдет. По его словам, в будущие 10–15 лет в мире возможны крупные вооруженные столкновения, а вслед за конфликтом с Украиной может начаться конфликт с Польшей.