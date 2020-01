Из-за отлива вода опустилась до минус 50 см от уровня моря. В основных каналах судоходство ещё сохраняется, однако во многих небольших каналах гондолы оказались на мели, передаёт Corriere dal Veneto.

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84