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В Венеции вновь поднимается уровень воды в каналах. Центр города затоплен.

По данным итальянских СМИ, утром 24 декабря вода поднялась на 139 см выше нормы, после чего стала отступать. В данный момент большая часть центра города оказалась затоплена.

По прогнозам экспертов, 25 декабря, в Рождество, также ожидается подъём уровня воды. В этот день он достигнет отметки в 120 см.

Ранее News.ru писал о том, что власти Италии выдадут дополнительные €65 млн на восстановление Венеции после сильнейшего наводнения. Как сообщается в заявлении Министерства инфраструктуры и транспорта страны, €45 млн пойдут на реконструкцию самого города, оставшиеся средства — на Венецианскую лагуну.