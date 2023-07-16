Праправнучка лондонского полицейского назвала имя Джека Потрошителя Telegraph: праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека Потрошителя

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В Великобритании праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека Потрошителя, чье дело до сих пор остается нераскрытым, сообщает газета Telegraph. Как сообщила женщина, отличительными чертами убийцы были шаркающая походка и левая рука, которая не гнулась. Этими же приметами обладал некий изготовитель сигар по имени Хайам Хайамс.

По словам женщины, преступник жил в эпицентре района, где обычно происходили убийства, и хорошо умел пользоваться ножом. Сообщается, что мужчина был эпилептиком и алкоголиком, попадал в психиатрические лечебницы и его состояние ухудшилось после того, как он получил травму в результате несчастного случая и не мог работать. Он нападал на свою жену, считая, что она ему изменяет, и в конце концов был арестован и заключен в заведение для душевнобольных после того, как напал на нее и свою мать с ножом.

Медицинские записи Хайамса, взятые из различных больниц и приютов, показывают, что умственное и физическое ухудшение его состояния совпадало с периодом убийств Потрошителя. Периодичность убийств, по словам Хортон, объясняется тяжелыми эпилептическими припадками, после которых убийца проявлял особенную жестокость.

Ранее губернатор штата Калифорния в США Гэвин Ньюсом заявил, что не будет оспаривать условно-досрочное освобождение самой молодой последовательницы серийного убийцы Чарльза Мэнсона в Верховном суде штата. Лесли Луиза Ван Хаутен с 1969 года отбывает пожизненный срок. Губернатор неоднократно блокировал усилия по условно-досрочному освобождению Ван Хаутен. Сейчас женщине 73 года. В мае апелляционный суд постановил, что Ван Хаутен имеет право на условно-досрочное освобождение.

Ван Хаутен предстала перед Государственным советом по слушаниям об условно-досрочном освобождении более 20 раз. По данным Государственного департамента исправительных учреждений и реабилитации, совет рекомендовал условно-досрочно освободить Ван Хаутена пять раз с 2016 года. Адвокат заявила, что Ван Хаутен больше не представляет угрозы для общества, так как работала над реабилитацией и лечилась десятилетиями.