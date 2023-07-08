Самую молодую последовательницу серийного убийцы Мэнсона освободят досрочно В США досрочно освободят 73-летнюю последовательницу маньяка Чарльза Мэнсона

Фото: AP/TASS

Лесли Луиза Ван Хаутен

Губернатор штата Калифорния в США Гэвин Ньюсом заявил, что не будет оспаривать условно-досрочное освобождение самой молодой последовательницы серийного убийцы Чарльза Мэнсона в Верховном суде штата, передает NBC. Лесли Луиза Ван Хаутен с 1969 года отбывает пожизненный срок. Ранее губернатор неоднократно блокировал усилия по условно-досрочному освобождению Ван Хаутен. Сейчас женщине 73 года. В мае апелляционный суд постановил, что Ван Хаутен имеет право на условно-досрочное освобождение.

Губернатор разочарован решением Апелляционного суда освободить госпожу Ван Хаутен, но не будет предпринимать дальнейших действий, поскольку попытки дальнейшего обжалования вряд ли увенчаются успехом, — говорится в заявлении пресс-секретаря канцелярии губернатора Эрина Меллона.

Ван Хаутен предстала перед Государственным советом по слушаниям об условно-досрочном освобождении более 20 раз. По данным Государственного департамента исправительных учреждений и реабилитации, совет рекомендовал условно-досрочно освободить Ван Хаутена пять раз с 2016 года.

Адвокат заявил, что Ван Хаутен больше не представляет угрозы для общества. По ее словам, Ван Хаутен работала над реабилитацией и лечилась десятилетиями.

Летом 2022 года новое уголовное дело было возбуждено в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова. По версии следствия, освободившийся в 2021 году мужчина помогал скрыть следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания. Мохов также сознался в том, что помог перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где его обнаружили полицейские.