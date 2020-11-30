В Уэльсе вводят новые ограничения из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/f7cff36c-331c-11eb-b101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alistair Heap/Global Look Press

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил, что в связи с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в регионе вводятся новые ограничительные меры.

Местные власти территорий, входящих в Соединённое Королевство — Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии — вправе самостоятельно решать вопрос о мерах борьбы с коронавирусом. Решения, касающиеся Англии, принимает правительство Великобритании.

Как передаёт РИА Новости, пабы и рестораны в Уэльсе приостановят продажу алкоголя. Также увеселительные заведения будут закрываться для посещения в 18:00, после этого времени работа возможна только навынос или на доставку. Кроме того, закроются валлийские кинотеатры.

В Уэльсе завершился локдаун, однако в 16 из 22 районов отмечен повторный рост числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

Я знаю, что эти ограничения будут трудными, особенно в самый напряжённый период года для сектора [услуг]. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело с вирусом, который распространяется по Уэльсу невероятно быстро, — подчеркнул Дрейкфорд.

За время пандемии в Великобритании выявлено 1 617 327 случаев COVID-19 при 59 245 летальных исходах.

Ранее жителям Соединённого Королевства рекомендовали не обнимать и не целовать пожилых родственников во время празднования Рождества, передавал NEWS.ru.