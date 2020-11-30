В Уэльсе вводят новые ограничения из-за пандемии COVID-19

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил, что в связи с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в регионе вводятся новые ограничительные меры.
Местные власти территорий, входящих в Соединённое Королевство — Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии — вправе самостоятельно решать вопрос о мерах борьбы с коронавирусом. Решения, касающиеся Англии, принимает правительство Великобритании.
Как
В Уэльсе завершился локдаун, однако в 16 из 22 районов отмечен повторный рост числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Я знаю, что эти ограничения будут трудными, особенно в самый напряжённый период года для сектора [услуг]. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело с вирусом, который распространяется по Уэльсу невероятно быстро, — подчеркнул Дрейкфорд.
За время пандемии в Великобритании выявлено 1 617 327 случаев COVID-19 при 59 245 летальных исходах.
Ранее жителям Соединённого Королевства рекомендовали не обнимать и не целовать пожилых родственников во время празднования Рождества, передавал NEWS.ru.